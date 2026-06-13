اتحاد منتجي الدواجن يبحث مع وفد أوغندي فرص التعاون وزيادة صادرات القطاع

- محمود العناني: أوغندا تفتح الباب أمام استيراد البيض المبستر والكتاكيت والأدوية البيطرية من مصر

- رئيس شعبة بيض المائدة: إنتاجنا بلغ 16 مليار بيضة مقابل استهلاك محلي لا يتجاوز 11 مليارًا



استقبل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وفدًا رسميًا من دولة أوغندا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلين عن كبرى شركات إنتاج الدواجن في مصر، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات قطاع الدواجن المصري، بحسب بيان من الاتحاد اليوم.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الثروة الداجنة، وبحث آليات نقل الخبرات المصرية وتوسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهود تنمية القطاع وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جهته، أكد محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد للتوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواجن ومستلزماتها، مشيرًا إلى أن القطاع يمتلك قدرات إنتاجية وخبرات فنية تؤهله لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وأوضح العناني أن الوفد الأوغندي أبدى استعدادًا فوريًا لاستقبال عدد من المنتجات المصرية المرتبطة بقطاع الدواجن، تشمل البيض المبستر، والكتاكيت، والأدوية البيطرية، والفيتامينات، والأمصال، والأعلاف، وأعلاف الدواجن والأسماك، والبرميكسات، بما يعكس الثقة في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا.

وأضاف أن الاتحاد نسق برنامج زيارات ميدانية للوفد الأوغندي إلى عدد من المنشآت الداجنة المصرية للاطلاع على الإمكانات الإنتاجية والتكنولوجية المتطورة التي يتمتع بها القطاع.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه جارٍ حاليًا تقديم عروض تفصيلية تمهيدًا لإبرام عدة اتفاقات تصديرية في المنتجات التي أبدى الجانب الأوغندي اهتمامًا باستيرادها، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة صادرات الصناعات الداجنة المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قطاع إنتاج البيض في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حجم الإنتاج حاليًا 16 مليار بيضة سنويًا، بما يعادل نحو 135% من احتياجات السوق المحلية، في حين أن الاستهلاك المحلي الفعلي يتراوح بين 10 و11 مليار بيضة سنويًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس حالة الاستقرار التي يشهدها القطاع والدعم الذي حظي به المنتجون عقب تجاوز أزمة الأعلاف التي شهدها عام 2022، والتي تسببت وقتها في تراجع الإنتاج إلى نحو 5 مليارات بيضة سنويًا فقط.

وذكر نبيل، أن فائض الإنتاج يدفع القطاع للتحرك بقوة نحو فتح أسواق خارجية جديدة للحفاظ على استقرار المنظومة الإنتاجية وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن مصر بدأت بالفعل تصدير منتجات البيض إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية، حيث يتم تصدير البيض المبستر إلى الإمارات، وبيض البودر إلى الأردن، بالإضافة إلى التصدير إلى قطر وجيبوتي وليبيا والعراق.

وأضاف أن السوق الأوغندية تمثل فرصة واعدة، خاصة مع اهتمامها باستيراد الكتاكيت والبيض المبستر ومستحضرات الأعلاف وأعلاف الدواجن والأسماك والبرميكسات والأمصال البيطرية، وهو ما يعزز فرص زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.