البنوك تستبعد مكتب محمد حمودة للمحاماة من تسوية مديونيات رجل الأعمال محمد الخشن والتي تقارب 44 مليار جنيه

- مصادر لـ مال وأعمال-الشروق: أجهزة رقابية تشرف على التسوية وجارٍ تعيين مستشار قانونى جديد

- المستشار الجديد سيتولى لمراجعة القانونية للصفقة التى تعد الأكبر في الجهاز المصرفي

- المديونية بالدولار تستحوذ على قرابة ٦٦٪ من إجمالى المبالغ

- قائمة البنوك الدائنة تضم نحو ٢٥ بنكا



استبعدت البنوك الدائنة مكتب محمد حمودة للمحاماة كمستشار قانونى لتسوية مديونيات «إيفرجروا للأسمدة المتخصصة» المملوكة لرجل الأعمال محمد الخشن، والتى تعد أكبر مديونية بالقطاع المصرفى بقيمة تقارب 44 مليار جنيه، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق»

مسئول مصرفى بارز تحدث لـ«مال وأعمال الشروق» عن استبعاد المستشار القانونى لصفقة التسوية، والتى سبق أن قامت البنوك الدائنة بتعيينه فى مطلع العام الجارى، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم بتعيين مكتب قانونى آخر خلال أيام قليلة للمراجعة القانونية للصفقة التى تعد الأكبر داخل الجهاز المصرفى وتحظى باهتمام الأجهزة الرقابية بالدولة.

وقد نشرت «مال وأعمال»، فى وقت سابق، عن تعيين شركة «أورا كابيتال» المملوكة لوزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان مستشار مالى مستقل لشركة «إيفرجروا» للقيام بمهمة التفاوض مع البنوك وجدولة المديونية، وفى مطلع العام الجارى قامت البنوك الدائنة بتعيين مكتب محمد حمودة للمحاماة مستشارًا قانونيًا لتسوية المديونية ودخول مساهم استراتيجى فى شركة «إيفرجرو للأسمدة» مقابل سداد مديونيات البنوك خلال عام.

بحسب مصادر مصرفية مطلعة على المديونية فإن البنوك ستقوم بإجراء تعديلات على اتفاق التسوية التى سبق التوقيع عليه يناير الماضى، بعد رفض البنك المركزى طلبات البنوك بتحويل مديونياتهم بالجنيه الى الدولار.

وتستحوذ المديونية بالدولار على قرابة ٦٦٪ من اجمالى التسوية البالغ قيمتها ٤٤ مليار جنيه، والجزء المتبقى بالجنيه المصرى.

وتضم قائمة البنوك الدائنة نحو ٢٥ بنكا منها: «الأهلى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول».

«إيفر جرو»، هى واحدة من الشركات المتخصصة فى صناعة الأسمدة، وتبلغ قيمة أصولها 62 مليار جنيه طبقًا لآخر تقييم فى أغسطس 2025، وفق ما أعلنته الشركة.