ترامب يغيب عن افتتاح المونديال بسبب حدث رياضي آخر

أثارت وسائل الإعلام الأمريكية تساؤلات حول سبب غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل افتتاح كأس العالم 2026، الذي تستضيفه بلاده بالشراكة مع كندا والمكسيك، قبل أولى مباريات المنتخب الأمريكي أمام باراجواي.

وتقام النسخة الحالية من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، حيث تستضيفها أملريكا، كندا والمكسيك، فيما يُقام النهائي في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "سبورت بيبل"، فإن غياب ترامب عن افتتاح البطولة والمباراة الأولى لمنتخب بلاده يعود إلى ارتباطه بحدث رياضي آخر مثير للجدل، وهو بطول " UFC Freedom 250" للفنون القتالية المختلطة، المقرر إقامتها داخل البيت الأبيض يوم الأحد 14 يونيو.

ويشهد هذا الحدث التاريخي إقامة حلبة "أوكتاجون" رسمية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، احتفالًا بمرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، بالتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين، في خطوة لافتة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والسياسية.

ويأتي هذا في ظل علاقة وثيقة تجمع ترامب برئيس UFC دانا وايت، حيث حضر العديد من نزالات المنظمة في السابق، ما دفع تقارير للإشارة إلى أن اهتمامه منصبّ بشكل أكبر على هذا الحدث مقارنة بكأس العالم.