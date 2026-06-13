شهدت مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام باراجواي في كأس العالم 2026 لقطة تحكيمية مثيرة، بعدما تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتغيير قرار الحكم بشكل كامل، في حالة وُصفت بأنها من الحالات النادرة في البطولة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ذا أتلتيك"، فإن هذه الحالة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم، حيث احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي خطأ لصالح باراجواي بعد تدخل من لاعب المنتخب الأمريكي تيم ريم على المهاجم ميجيل ألميرون، مع إشهار بطاقة صفراء في وجه ريم.

لكن بعد استئناف اللعب وتنفيذ الركلة الحرة، عاد الحكم لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، قبل أن يقرر إلغاء البطاقة الصفراء ضد ريم، وإشهار بطاقة ضد ألميرون بدلاً منه، بعد ثبوت قيام الأخير بالتمثيل داخل منطقة التحام اللعب.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الواقعة تُعد من أبرز تدخلات تقنية VAR في البطولة حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بتصحيح "خطأ في الهوية"، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين حول دقة القرارات التحكيمية ودور التقنية في دعم الحكام خلال المباريات.