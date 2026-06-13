تقارير: أسلوب لعب مصر يضع مدرب بلجيكا في حيرة

كشفت تقارير صحفية خارجية عن دخول رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا في حيرة من أمره، قبل مواجهة مصر، مساء بعد غدٍ، الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة نيوزبلاد البلجيكية أن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا لديه حيرة بشأن مركزين في تشكيل منتخبه أمام مصر، مُشيرةً إلى أنه لم يستقر حتى الآن على المدافع الأيسر، والظهير الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن جارسيا قد حدد ملامح تشكيل منتخب بلجيكا، بعد خوض المباراتين الوديتين أمام كرواتيا وتونس، خلال معسكر الفريق قبل بداية كأس العالم 2026.

وكان جارسيا يعتمد على ماكسيم دي كويبر، الظهير الأيسر بشكل أساسي، حيث شارك اللاعب أساسيًا في 10 مباريات من أصل أربع عشرة مباراة.

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن جودته الهجومية، بتسجيل 3 أهداف، وصناعة مثلهم، قد تحولت إلى نقطة ضعف، خصوصًا أن جارسيا أكد بعد مباراة تونس الماضية، أن تيموثي كاستاني، الذي كان أداؤه جيدًا آنذاك، يوفر استقرارًا دفاعيًا أكبر".

وتابعت: "بهذا، قد يبتعد دي كويبر عن التشكيل الأساسي لبلجيكا في مباراة مصر، يمكن القول إنه من الحكمة وجود لاعب من طراز كاستاني خلف دوكو، ما يسمح له بالتركيز على الجانب الهجومي".

وأتمت الصحيفة: "عامل آخر قد يؤثر على القرار هو قدرة مصر على التحولات الهجومية، بوجود لاعبين مثل صلاح ومرموش، كمدرب، لا ترغب في أن يتمركز نصف دفاعك في منطقة جزاء الخصم، ما يجعلك عرضةً للهجمات المرتدة".