 وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن أمله أن تسهم الجهود الأمريكية الإيرانية في تحقيق السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن أمله أن تسهم الجهود الأمريكية الإيرانية في تحقيق السلام

وكالات
نشر في: السبت 13 يونيو 2026 - 2:23 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 2:23 م

رحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، السبت، بـ"التقدم المشجع نحو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى أنه تحدث مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس.

وعبر دار وكاسيس، وفقاً لبيان الخارجية الباكستانية، عن "أملهما في أن تسهم الجهود الأمريكية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكانت تقارير عدة رجحت أن يتم توقيع الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في مدينة جنيف السويسرية، كما من المرتقب أن يسافر كبار المسئولين الباكستانيين إلى المدينة لحضور مراسم التوقيع.

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