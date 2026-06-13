دفاع سوزي الأردنية يطعن على حكم حبسها 6 أشهر أمام النقض

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تقدم دفاع صانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت في وقت سابق عن صانعة المحتوى مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، بعد قضائها فترة العقوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، قضت بقبول استئناف مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، وتخفيف العقوبة للحبس 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة أصدرت حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة، البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الأقتصادية، في اتهامها بإنشاء حسابين إلكترونيين على منصات التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء للعام والاعتداء على القيم الأسرية.