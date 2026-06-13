أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين، وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

ووجه خلال الاجتماع، مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، وإجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام يبلغ 126785 طالبًا وطالبة موزعين على 264 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تتبع 35 إدارة تعليمية، منهم 20 مقرًا امتحانيًا طبقًا للنظام الذي سيتم تطبيقه لأول مرة هذا العام موزعة على 5 إدارات هي: "النزهة وشرق مدينة نصر وعابدين والبساتين والمعادي".

فيما سيضم المقر أكثر من لجنة امتحانية، ولكل لجنة امتحانية رئيسها ومراقبوها وملاحظوها الخاصون بها، وستعامل كلجنة مستقلة، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأضاف أن عدد الطلاب بالنظام الجديد يبلغ 37 ألفًا و772 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و49 ألفًا و387 طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و26 ألفًا و928 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، بالإضافة إلى 13 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

وبالنسبة للنظام القديم فيؤدي الامتحان 146 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و245 طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و78 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، و17 طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، بحضور نواب المحافظ، ومديرة مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة تواجد المراوح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة، وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع المرور الدوري على اللجان للتأكد من توفير جميع سبل الراحة بها، وصيانة دورات المياه وسلامة الأثاث ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، ومراجعتها للتأكد من كفاءتها، والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في محيط اللجان، مع التواجد الميداني المستمر.

وأكد توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدي بجميع دورات المياه داخل المقار، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتنسيق الجهود مع مديرية أمن القاهرة لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي وهيئة الإسعاف؛ لتوفير سيارة إسعاف وطبيب بكل إدارة تعليمية، وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد على توفير مولدات كهرباء بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، ونشر سيارات التدخل السريع لمواجهة الأعطال الكهربائية بمحيط اللجان، مع تجهيز استراحات المراقبين بكافة وسائل الراحة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز 85 استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، منها 48 استراحة للرجال و37 استراحة للسيدات، مع توفير جميع سبل الإقامة والإعاشة اللازمة، وتطهيرها وتعقيمها وتفعيل غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات.