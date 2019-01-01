رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير الصحة اللبناني التعاون الثنائي في المجال الصحي

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع وزير الصحة اللبناني جميل جبق، اليوم السبت، التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وأفادت قناة السومرية نيوز بأن وزير الصحة اللبناني جميل جبق التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون في المجال الصحي.

وأكد وزير الصحة اللبناني أنه سيتم استحداث مكتب خاص ب‍مطار بيروت تابع لوزارة الصحة اللبنانية لاستقبال المرضى العراقيين، وأيضا خط ساخن بوزارة الصحة لأي مشكلة يتعرض لها المريض العراقي ب‍لبنان لتقوم الوزارة بحل كل المشاكل، إضافة إلى مكتب خاص في بيروت لاستقبال أي مريض عراقي يأتي ل‍لبنان.

وبشأن استقبال ومعالجة الجرحى العراقيين الذين أصيبوا خلال الحرب مع تنظيم "داعش"، قال جبق "سنتعاون مع الجرحى العراقيين مثلما تعاملنا مع الجرحى اللبنانيين، سوف نعامل المريض العراقي كالمريض اللبناني، في نفس المستوى".

يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل، أمس الأول الخميس إلى بغداد والتقى نظيره العراقي علاء العلوان بهدف التوقيع على بروتوكول تعاون بين لبنان والعراق، يسهل عملية إرسال المرضى العراقيين إلى لبنان للاستشفاء.