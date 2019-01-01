صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظم سباق بمشاركة ألف شاب في مطروح

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الجمعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، سباق طوله ١،٥ كم، في إطار الجولة الخامسة لعام ٢٠١٩ من "الوجهة مصر ٢٠٣٠".



انطلق السباق من أمام كلية التربية الرياضية بنين بجامعة مطروح، وسيكون خط النهاية عند النادي الاجتماعي على كورنيش المدينة.



وأوضحت آسيا الشقيرى المنسقي الإعلامي للصندوق أن الأنشطة بدأت الخميس بورش عمل شملت عرض مسرحي تفاعلي تناول قضايا توعوية شملت الزيادة السكانية والزواج المبكر إضافة إلى جلسات تفاعلية ميدانية مشيرة إلي أن هذه الجولة تأتي في سياق "اليوم العالمي للسكان"، هادفةً إلى زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصةً قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.



وشارك الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، المشتركين في السباق، وشارك أيضًا الروائي والإعلامي عصام يوسف، سفير الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والبطل العالمي المصري في كرة القدم الاستعراضية "Freestyle Football" يوسف أيمن يوروك.



وصرح الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام بتكليف عدد من الفنانين التشكيليين للقيام بالتوعية حول قضايا الصحة والحقوق الإنجابية من خلال خمس جداريات تقام في خمس محافظات مختلفة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان مخ (ICPD). وذلك بالشراكة مع مؤسسة عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، و سيرسم خمسة فنانين جداريات لتلهم الالتزام بتحقيق ثلاث نتائج لتبديل حياة النساء والفتيات في مصر بحلول عام ٢٠٣٠؛ وهي إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.



تشمل المبادرة أيضًا تدريب ٢٠ طالبًا من جامعات الفنون في محافظتي طنطا والمنصورة على قضايا الصحة والحقوق الإنجابية من خلال ورش عمل مع الفنانين الخمسة، وبعد ذلك سيقومون بإنتاج لوحهم الخاصة تعبيرا عن هذه القضايا.



وسيتم اختيار صاحب أفضل لوحة للسفر إلى كينيا لحضور قمة نيروبي للمؤتمر الدولي للسكان.