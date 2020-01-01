لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2419

ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الاثنين، إلى 2419 إصابة بعد تسجيل 85 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات على 36.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، 77 منها من بين المقيمبن، و 8 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع عدد الإصابات إلى 2419 إصابة منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 36 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة9 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1423.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل ضمناً.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت) منذ بداية يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10% من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.