إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ104 آلاف في قطر

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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104 آلاف و16 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 149.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 884 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 100 ألف و627.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 570 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.