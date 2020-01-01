محافظة الدقهلية: تغيير اسمي عزبتين بأسماء «لائقة»

تغيير اسم عزبة «الدق» في مركز شربين.. واسم عزبة «شقرف» بمركز بلقاس

قررت اللجنة العليا للتقسيم الإدارى في الدقهلية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، تغيير إسمي عزبتين بأسماء لائقة، إذ تقرر تغيير اسم عزبة " الدق" في مركز شربين لتكون بمسمى "عزبة دار السلام"، وتغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة "السلام".

ووجهت اللجنة برئاسة المحافظ أيمن مختار وبحضور نائبه هيثم الشيخ، وعبد القادر النورى السكرتير العام، وإبراهيم سلامة مساعد مدير أمن الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فى هذا الشأن.

وكان جدول أعمال اجتماع اللجنة قد تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وفصل زمام بعض المناطق الأخرى ورفع مستوى بعض نقط الخدمات الشرطية لمستوى مركز شرطة.

وتقرر الإرجاء للفصل فى تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وأن يتم العرض لها فى جلسات اجتماع اللجنة القادم.