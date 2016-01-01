 السوق السعودية تتراجع بـ0.3% إلى 7412 نقطة - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2020 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

السوق السعودية تتراجع بـ0.3% إلى 7412 نقطة

السعودية
السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 8:56 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 8:56 م
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 3ر0% عند 7412 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9ر5 مليار ريال.

وتراجع سهم "مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 50ر57 ريال.

وأنهت أسهم "التصنيع الوطنية" و"المجموعة السعودية" و"المواساة" و"أسمنت الجنوبية"، تداولاتها اليوم على تراجعات بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وتصدر سهم "المراكز العربية" تراجعات اليوم بأكثر من 4 % عند 60ر23 ريال.

في المقابل، أنهى سهم "أملاك العالمية" أول جلساته بالسوق السعودية عند 60ر17 ريال (+ 60ر1 ريال) مقارنة بسعر الاكتتاب، وسط تداولات تجاوزت الـ3 ملايين سهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك