أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 3ر0% عند 7412 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9ر5 مليار ريال.



وتراجع سهم "مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 50ر57 ريال.



وأنهت أسهم "التصنيع الوطنية" و"المجموعة السعودية" و"المواساة" و"أسمنت الجنوبية"، تداولاتها اليوم على تراجعات بنسب تراوحت بين 1 و3%.



وتصدر سهم "المراكز العربية" تراجعات اليوم بأكثر من 4 % عند 60ر23 ريال.



في المقابل، أنهى سهم "أملاك العالمية" أول جلساته بالسوق السعودية عند 60ر17 ريال (+ 60ر1 ريال) مقارنة بسعر الاكتتاب، وسط تداولات تجاوزت الـ3 ملايين سهم.