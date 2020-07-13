 محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من مشروع الثلاجات قبل موسم جني التمور القادم - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من مشروع الثلاجات قبل موسم جني التمور القادم

محمد الزملوط
محمد الزملوط
الخارجة - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:38 م

تفقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، اليوم الاثنين، سير العمل بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وتفقد خطوط الإنتاج والتعبئة بالمجمع، واطمئن على اتخاذ كل التدابير الإحترازية لمنع انتشارعدوى فيروس كورونا.

وقال الزملوط -خلال الجولة- إن العمل جار فى مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بالمجمع، وتم التشديد على سرعة الانتهاء من كل الأعمال والإعلان عن تأجيرها لإتاحة الفرصة للمستفيدين لتجهيزها قبل موسم جني التمور القادم.

وأضاف أنه سيتم استغلال أرض فضاء بالمجمع لإنشاء 5 ثلاجات إضافية ليصل إجمالي عدد الثلاجات إلى 45 ثلاجة سعة الواحدة 30 طنا بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإرتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور وإقامة سوق لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار.


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