الأعلى لنقابة المهندسين ينتخب هيئة المكتب

عقد أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الجلسة الإجرائية له اليوم بناءاً على دعوة نقيب المهندسين هانى ضاحي بأغلبية حضور بلغت 52 عضواً.

ووجه ضاحي الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم وهنأ الأعضاء الجدد، موجها التحية لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض ضاحى أهم الإنجازات التى نفذت فى الفترة السابقة وأهمها زيادة المعاشات و إنتظام صرفها للمهندسين وأسرهم وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة وجميع مشروعات الإسكان وما تم من إجراءات فى مجال التعليم الهندسى والارتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات فى قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.

ودعا جميع المهندسين المصريين للإرتباط بنقابتهم والعمل جميعاً بروح الفريق مؤكداً أن نقابة المهندسين العريقة هى بيت كل المهندسين المصريين وهى الحصن والمنبع الذى يتحقق فيه رفعه شأنهم المهنى وتحقيق الأهداف القوميه للدور المهنى للنقابة وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود وإشتراكهم الفاعل فى تحقيق وإنجاز المشروعات القوميه التى بلغت 2.2 تريليون جنيهاً .

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم أنه قد تم إجراء الإنتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة وقد أسفرت الإنتخابات التى جرت على فوز المهندس أحمد عثمان وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات

و المهندس محمد عبد العظيم وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات و المهندس محمود مغاورى أمين عام بالتزكية والمهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات و المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات والمهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

ووجه ضاحى بضرورة تضافر كل جهود مهندسى مصر خلال الفترة القادمه من أجل رفعه نقابتهم والإرتقاء بالمهنة وتفعيل أنشطة النقابة الهندسية والصحية والإستثمارية