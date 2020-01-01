 فرنسي متهم بالتحرش بأطفال بإندونيسيا يلقى حتفه بعد أيام من محاولته الانتحار - بوابة الشروق
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فرنسي متهم بالتحرش بأطفال بإندونيسيا يلقى حتفه بعد أيام من محاولته الانتحار

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 11:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 11:04 ص

قالت الشرطة اليوم الاثنين، إن مواطنا فرنسيا محتجزا منذ الشهر الماضي بسبب مزاعم تحرشه بأكثر من 300 من الأطفال، لقي حتفه بعد ثلاثة أيام من محاولته الانتحار.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا يسري يونس، إن فرانسوا كاميل أبيلو "65 عاما"، لفظ أنفاسه في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، بعد أن خنق نفسه بسلك قبل ثلاثة أيام.

وأوضح يسري في مؤتمر صحفي، أن أبيلو "قام بلف سلك حول عنقه، واستخدم وزن جسده (لمحاولة) قتل نفسه".

وكانت الشرطة قالت الأسبوع الماضي إن أبيلو تحرش جنسيا بعدد 305 فتيات، تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و17 عاما، وكثير منهن من أطفال الشوارع، وذلك بعد أن وعدهن بالعمل في عروض الأزياء.

وتردد أنه دعا الفتيات إلى أحد الفنادق في جاكرتا، ودفع لهن ما يتراوح بين 250 ألف ومليون روبية (ما يتراوح بين 17 و69 دولارا) لممارسة الجنس معه بينما يتم تصويرهن بالفيديو، بحسب ما ذكرته الشرطة.


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