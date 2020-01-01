نقيب الصحفيين ينعي الزميل محمد منير

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والآسي وفاة الزميل الصحفي محمد منير، عضو نقابه الصحفيين الذي وافته المنية صباح اليوم .

وتقدم رشوان، بخالص العزاء والمواساة لشقيقه الزميل حازم منير مدير تحرير جريدة الوطن، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وكان منير قد نشر قبل عدة أيام مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع فيسبوك، يشكو من تدهور حالته الصحية، وشعوره بضيق شديد في التنفس وارتفاع درجة الحرارة باستمرار، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبا بسرعة نقله إلى المستشفى.

وفى استجابة سريعة من نقابة الصحفيين تم نقله لمستشفى العجوزة، إلا أنه سرعان ما وافته المنية بعد أيام قليلة، نتيجة تدهور حالته الصحية.

وقبل إصابته بكورونا كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، إلا أن نقابة الصحفيين تدخلت، وتم إطلاق سراحه من نيابة أمن الدولة العليا دون ضمانات، مطلع الشهر الجاري على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.