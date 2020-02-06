 استهداف جديد للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا - بوابة الشروق
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استهداف جديد للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا


نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 6:44 م

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا لقذائف صاروخية، اليوم الثلاثاء، وهو الاستهداف الثاني خلال يومين للقاعدة الموجودة في أكبر حقول النفط السورية بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية في دير الزور أن الدخان ناجم عن قذيفتين صاروخيتين.

وذكرت وكالة "فرات بوست" أن قذيفتين سقطتا في محيط القاعدة الأولى ظهر اليوم.

ولم ترد أي معلومات عن الجهة التي قامت باستهداف القاعدة.

وتكررت الاستهدافات للقواعد الأمريكية مؤخرا، إذ تعرضت قاعدة العمر في 11 من الشهر الحالي لعدة قذائف صاروخية، وفي العاشر منه وقع انفجار في القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" (أكبر حقول الغاز في سوريا).

والأسبوع الماضي استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر ثلاث مرات، كانت إحداها بواسطة طائرات مسيرة.

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