إحباط محاولة لتخريب أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين ديالي وبغداد

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الاستخبارات العراقي أحبط عملية تخريب كانت تستهدف تفجير أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة لعناصر من تنظيم داعش لتفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد.

وأوضح البيان أن القوات العراقية ضبطت ثماني عبوات ناسفة مزروعة على ركائز البرج الأربعة، وتم تفكيكها من قبل الجهد الفني.

وتعرض أكثر من 100 من أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلبا على توزيع الطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية على المنازل.