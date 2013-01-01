 إحالة أوراق 3 متهمين في أحداث اقتحام مركز سمالوط لفضيلة المفتي - بوابة الشروق
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إحالة أوراق 3 متهمين في أحداث اقتحام مركز سمالوط لفضيلة المفتي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 1:38 ص

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي محمد صلاح، أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعى في إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم على 76 متهمًا في أحداث مركز شرطة سمالوط عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت المحكمة القرار السابق، وهو إما النطق بالحكم أو تأجيل القضية المتهم فيها 76 شخصًا كان محكومًا عليهم ما بين المؤبد والسجن المشدد عام 2016 قبل أن يتم القبض على المتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم، والتي كان متهمًا فيها 119 تم تبرئة 5 منهم وإدانة 114 آخرين حضوريًا وغيابيا في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط ومبني محكمة سمالوط والنيابة الإدارية، وعدد من المنشات العامة في 14 أغسطس 2013.

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