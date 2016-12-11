 تويتر يقدم دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بعد إنهاء صفقة الشراء - بوابة الشروق
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تويتر يقدم دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بعد إنهاء صفقة الشراء

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 2:36 ص

قدّمت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، لانتهاكه صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم أن "تويتر" طلب من محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية بإصدار قرار يلزم إيلون ماسك بإتمام عملية الاندماج مقابل 54.20 دولار لكل سهم في "تويتر".

وأوردت القناة أنه قد جاء في الدعوة "يعتقد ماسك على ما يبدو أنه وعلى النقيض من أي طرف آخر خاضع لقانون عقود ولاية ديلاوير أن له الحرية في تغيير رأيه وإفشال الشركة وتعطيل عملياتها وتدمير قيمة المساهمين ".

وكان ماسك قد أعلن إنهاء الصفقة منذ أيام مرجعاً ذلك إلى "انتهاك الاتفاقية من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصات".

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