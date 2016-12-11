 تشييع جثمان شاب غرق داخل مياه النيل في المنوفية - بوابة الشروق
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تشييع جثمان شاب غرق داخل مياه النيل في المنوفية

مروة حماد
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 11:10 ص
شيع العشرات من أهالي قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب محمود. أ، طالب المعهد الصحي بالقوات المسلحة من مسجد الشنوفي بالقرية.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشاب وسط حالة من الحزن وحضور العشرات من أبناء القرية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وكان الشاب محمود. أ، لقي مصرعه غرقا بصحبة صديقه الذي لا يزال البحث جاريا عنه في نهر النيل فرع رشيد المار أمام القرية، وذلك عقب خروجهم للتنزه في فسحة نيلية احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية جهودها لانتشال جثمان محمد. و، طالب طب الأسنان الذي لا يزال مختفيا منذ أمس وسط تجمع من الأهالي للبحث عنه.

وكان 5 أصدقاء شباب قد خرجوا للتنزه في نزهة نيلية في مياه النيل في رابع أيام عيد الأضحى المبارك لتنقلب بهم المركب في النيل، ويتم إنقاذ 3 أشخاص، بينما غرق شابين وتم إخراج أحدهم وما زال البحث عن الآخر مستمر.

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