تونس: ضبط 9111 مهاجرا غير شرعي في النصف الأول من 2022

قال متحدث باسم الحرس البحري التونسي إن 9111 شخصا جرى ضبطهم في محاولات اجتياز للحدود البحرية من بينهم المئات من القصر، خلال النصف الأول من العام الجاري.



ويسعى مهاجرون من تونس ودول أجنبية أغلبها من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى عبور البحر على متن قوارب صغيرة انطلاقا من السواحل التونسية، نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية من أجل فرص حياة أفضل.



وعلى الرغم من حوادث الغرق المتكررة، تسير عمليات الهجرة غير الشرعية بوتيرة أكبر في فصل الصيف مع استقرار العوامل المناخية.



وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري التونسي حسام الجبابلي في بيانات نشرها اليوم، أن 5674 من بين من تم ضبطهم هم من الأجانب.



ولا تتضمن البيانات عدد من وصلوا بالفعل الى الأراضي الايطالية أو الذين لقوا حتفهم في البحر.



وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، في تقرير نشره في وقت سابق إن 2206 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى ايطاليا حتى نهاية مايو هذا العام بينما بلغ عدد الضحايا والمفقودين 400 شخص.



وقالت وزارة الداخلية إنها ضبطت في 2021 أكثر من 20 ألف مهاجر في عمليات هجرة غير شرعية أكثر من نصفهم من الأجانب.