الأهلي يوضح سبب استبدال طاهر أمام فيوتشر

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أثناء مباراة فيوتشر، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبداله مبكرًا، والدفع بأحمد عبد القادر بديلًا له.

وكان طاهر اشتكى من آلام العضلة الخلفية في الدقائق الأولى من مواجهة فيوتشر أمس الثلاثاء، التي جاءت ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي 4 – صفر، ففضَّل الجهاز الفني استبداله في الدقيقة الثامنة، والدفع بأحمد عبد القادر.

وأشار أبو عبلة إلى أن طاهر سوف يجري أشعة اليوم الأربعاء، للوقوف بدقة على حالته، والاطمئنان عليه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم السبت المقبل 16 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.