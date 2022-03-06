عمدة برلين: إطفاء الإضاءة في مبان عامة بعد منتصف الليل حل معقول

أعربت عمدة العاصمة الألمانية برلين فرانتسيسكا جيفي، عن تأييدها لإطفاء الإضاءة من بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة في المدينة مثل مبنى البلدية الأحمر أو معلم بوابة براندنبورج.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "في الوضع الذي نحن فيه يجب دراسة كل الاحتمالات لترشيد استهلاك الطاقة".



وأعربت جيفي عن اعتقادها بأن عدم إنارة بعض المباني اعتبارا من منتصف الليل يعتبر بمثابة حل وسط معقول "المهم أن نرشد أولا في المجالات التي لا يكون فيها الأمر مؤلما".



وأضافت جيفي أنه يجب أن يكون الهدف بوجه عام هو زيادة الوعي "وأعتقد أن علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات لترشيد استهلاك الطاقة، وهكذا نشأت عندما كنت طفلة أنه عندما لا يكون أحد في الغرفة، يتم إطفاء النور، هذا أمر شديد البساطة وليس جديدا".



كان زباستيان ستسايا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في برلمان برلين حث في مطلع الأسبوع على إطفاء الإنارة بعد منتصف الليل في مبانٍ عامة مثل برج الإذاعة أو بوابة براندنبورج أو عمود النصر وذلك نظرا لندرة الطاقة والارتفاع القوي في أسعار الكهرباء أو الغاز.



وفي ذات السياق، كان كريستيان شتروبيله عضو البرلمان الاتحادي عن حزب الخضر اقترح الالتفات إلى إنارات الإعلانات عند بحث مسألة ترشيد استهلاك الطاقة وكتب على تويتر: "الكل يتحدث عن الاستحمام بمياه باردة، لكن إذا كان ترشيد استهلاك الكهرباء أمرا رائجا على هذا النحو، فينبغي أولا إطفاء لافتات النيون الدعائية في كل المدن وليس اعتبارا من الشتاء، فليس هناك أحد في حاجة إليها".