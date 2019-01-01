 التضخم السنوي بالولايات المتحدة يسجل خلال يونيو أعلى مستوى له في 4 عقود - بوابة الشروق
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التضخم السنوي بالولايات المتحدة يسجل خلال يونيو أعلى مستوى له في 4 عقود

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 5:03 م

أصدرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرا تترقبه الأسواق بشدة، أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر يونيو.

وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% في يونيو بعد أن قفز بنسبة 1.0% في مايو. وكان الخبراء يتوقعون أن تقفز أسعار المستهلكين بنسبة 1.1%.

ومع ارتفاع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع، تسارع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى 9.1% في يونيو، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

وكان الخبراء يتوقعون تسارع المعدل السنوي للنمو في أسعار المستهلكين إلى 8.8% في يونيو، مقابل 8.6% في مايو.


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