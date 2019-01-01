التضخم السنوي بالولايات المتحدة يسجل خلال يونيو أعلى مستوى له في 4 عقود

أصدرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرا تترقبه الأسواق بشدة، أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر يونيو.

وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% في يونيو بعد أن قفز بنسبة 1.0% في مايو. وكان الخبراء يتوقعون أن تقفز أسعار المستهلكين بنسبة 1.1%.

ومع ارتفاع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع، تسارع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى 9.1% في يونيو، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

وكان الخبراء يتوقعون تسارع المعدل السنوي للنمو في أسعار المستهلكين إلى 8.8% في يونيو، مقابل 8.6% في مايو.