بايدن يتفقد منظومتي القبة الحديدية والليزر للدفاع الجوي الإسرائيلي

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تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن منظومتي القبة الحديدية والليزر لاعتراض الطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ وقذائف الهاون في مطار بن جوريون، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وتعتبر هذه الزيارة العاشرة لبايدن إلى إسرائيل، لكنها الأولى له كرئيس.

ونقلت القناة، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى،(لم تسمه)، أن الحديث "يدور عن بيان تاريخي يعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين".

وتشمل النقاط الرئيسة في "إعلان القدس"، بحسب القناة، "رسالة موحدة ضد إيران وبرنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية والالتزام بعدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، وكذلك السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها".

ووفق القناة سيشمل البيان "إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، دون مزيد من التفاصيل. كما سيشمل "الإشارة إلى تعزيز التطبيع وتوسيع دول السلام".

وأضافت القناة، أن الوثيقة "ستؤكد على أهمية الولايات المتحدة كمرساة للاستقرار في المنطقة، وستوسع البرامج المشتركة بين الدول في مجالات التكنولوجيا".