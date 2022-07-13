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بالفيديو.. حرائق غابات تجلي آلاف الأشخاص في فرنسا

وكالات:
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 9:34 م
اضطرت خدمات الطوارئ بالساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي، لإجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب انتشار حرائق الغابات.

وأخلت خمسة مخيمات بالقرب من تاست-دو-بوك جنوب مدينة بوردو، الأربعاء كإجراء احترازي.

وأعلنت السلطات في إقليم جيروند، نقل نحو ستة آلاف شخص إلى مواقع أخرى.

وبالقرب من بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غربي البلاد، حيث تشتعل أيضا الحرائق، جرى إخلاء خمس قرى، ونقل 500 شخص لمناطق آمنة.

وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 1200 هكتار من الأراضي.

وجاء اندلاع الحرائق في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 37 درجة مئوية في المنطقة.

وجرى الإعلان عن ارتفاع مستوى التحذير من موجة الحرارة.

وأعلنت إدارة الإقليم أن أكثر من 600 من رجال الإطفاء يشاركون في جهود مكافحة النيران، ومن المتوقع أيضا أن تشارك قوات طوارئ من مناطق أخرى في الجهود.

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