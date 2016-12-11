ترحيب فلسطيني برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ الإرهابية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لـ9 دول لتصنيف إسرائيل لـ6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، هذا الموقف بأنه "خطوة بالطريق الصحيح في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده".

وطالبت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، بعدم الانسياق إلى "التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين؛ لأنها أدوات للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ منظومة (الأبارتهايد)، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته".

وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي (الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.