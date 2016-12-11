 انقطاع بث التليفزيون الرسمي في سريلانكا بعد اقتحام محتجين - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يوليه 2022 1:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

انقطاع بث التليفزيون الرسمي في سريلانكا بعد اقتحام محتجين

كولومبو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 12:48 م
انقطع بث محطة "روبافاهيني" التلفزيونية الرسمية في سريلانكا بعدما سيطر محتجون عليها، وسط تزايد حدة الاضطرابات التي أجبرت الرئيس جوتابايا راجاباكسا على الفرار من بلاده من ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإنه عند الساعة الواحد ودقيقتين بتوقيت كولومبو، وبعد فترة وجيزة من انقضاء مهلة منحها المحتجون لراجاباكسا لتقديم استقالته، أذاعت القناة النشيد الوطني ثم توقف البث.

وقال أحد المتظاهرين: "لم نلقِ حجرا على روبافاهيني.. نحن فقط نطلب منكم الانضمام للشعب في كفاحنا، وليس الوقوف إلى جانب الحكومة الموجودة في السلطة".

يأتي هذا التطور، بعد الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه قائما بأعمال رئيس البلاد، رغم أن المحتجين يطالبونه هو الآخر بالاستقالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك