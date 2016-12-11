انقطاع بث التليفزيون الرسمي في سريلانكا بعد اقتحام محتجين

انقطع بث محطة "روبافاهيني" التلفزيونية الرسمية في سريلانكا بعدما سيطر محتجون عليها، وسط تزايد حدة الاضطرابات التي أجبرت الرئيس جوتابايا راجاباكسا على الفرار من بلاده من ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإنه عند الساعة الواحد ودقيقتين بتوقيت كولومبو، وبعد فترة وجيزة من انقضاء مهلة منحها المحتجون لراجاباكسا لتقديم استقالته، أذاعت القناة النشيد الوطني ثم توقف البث.



وقال أحد المتظاهرين: "لم نلقِ حجرا على روبافاهيني.. نحن فقط نطلب منكم الانضمام للشعب في كفاحنا، وليس الوقوف إلى جانب الحكومة الموجودة في السلطة".



يأتي هذا التطور، بعد الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه قائما بأعمال رئيس البلاد، رغم أن المحتجين يطالبونه هو الآخر بالاستقالة.