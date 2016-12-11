ألمانيا تسجل تباطؤا في معدل التضخم في يونيو

رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سجلت ألمانيا تباطؤا في معدل التضخم خلال يونيو الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، مؤكدا تقديرات أولية سابقة أن معدل التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 7.6% على أساس سنوي، بعد أن سجل 7.9% في مايو الماضي.

وتراجعت الزيادة في أسعار المستهلك في يونيو الماضي بسبب التخفيضات المطبقة على أسعار الوقود وتذاكر النقل العام منذ بداية ذلك الشهر، وتسعى الحكومة الألمانية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال هذه الإجراءات التي قررت تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب البيانات، لا يمكن تحديد تأثير التخفيضات التي طبقت على الوقود بدقة بسبب تقلب أسعار النفط الخام.

وبوجه عام زادت أسعار الطاقة بنسبة 28% في يونيو على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المحروقات على أساس سنوي بنسبة 2ر33%، مقابل 41% في مايو الماضي.

كما ارتفعت تكلفة زيت التدفئة الخفيف بنسبة 5ر108%، والغاز الطبيعي بنسبة 7ر60%، والكهرباء بنسبة 22% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في يونيو إلى 7ر12%، مقابل 1ر11% في مايو الماضي، و6ر8% في أبريل الماضي.

ومقارنة بمايو، ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو الماضي بنسبة إجمالية قدرها 1ر0%.

ولم تشهد ألمانيا الموحدة - أي منذ عام 1990 - معدلات تضخم بالمستوى الحالي، لكن سجلت ألمانيا الغربية السابقة (جمهورية ألمانيا الاتحادية) معدلات مماثلة في شتاء 1973/1974، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى.