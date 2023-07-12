ليتوانيا تأمل في تحديد موعد لنشر اللواء الألماني بالبلاد في الخريف

عبر وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوساوسكاس، عن أمله في إعداد خطط نشر لواء ألماني في بلاده بحلول مطلع الخريف المقبل.



وقال أنوساوسكاس للإذاعة الليتوانية، اليوم الخميس: "بدأت مجموعة العمل المشتركة مهمتها".



وأضاف: "نحن في الصيف، وربما تكون هناك تأخيرات، لكننا نأمل في أن تكون كل الأمور جاهزة بنهاية سبتمبر".



وتسعى ألمانيا إلى أن يكون لها قوات قتالية قوامها 4 آلاف جندي، يتمركزون في ليتوانيا على نحو دائم، لتعزيز الضفة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لليتوانيا حدود مع كل من روسيا وبيلاروس.



كان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أعلن ذلك بشكل مفاجئ نهاية يونيو الماضي، خلال زيارة للدولة التي تقع على بحر البلطيق والعضو بكل من الاتحاد الأوروبي والناتو.



وأجرى بيستوريوس مزيدا من المناقشات بشأن الجدول الزمني لنشر القوات المعلن مع أنوساوسكاس على هامش قمة الناتو أمس الأول الثلاثاء. وقال حينئذ إنه يجب أن تكون "خارطة طريق" جاهزة في الربع الأخير من العام الجاري.