رئيس المعارضة: أستراليا تجازف بالنيل من استقلالية بنك الاحتياط باختيار موظف حكومي لرئاسته

قال رئيس المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، إن الحكومة تجازف بالنيل من استقلالية بنك الاحتياط في حال اختارت موظفا حكوميا ليكون المحافظ القادم له، ومن المقرر صدور إعلان في هذا الشأن بحلول نهاية الشهر.

ومن بين المرشحين الأوفر حظا لتولي المنصب بدلا من المحافظ الحالي فيليب لو، رئيسة إدارة المالية جيني ويلكينسون وأمين عام وزارة الخزانة ستيفن كينيدي.

ولكن داتون الذي يرأس الحزب الليبرالي المنتمي لتيار يمين الوسط، قال إن الحكومة يجب ألا تعين شخصا عمل عن كثب معها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال داتون اليوم الخميس، "لقد حافظنا على استقلالية هذا المنصب، ويجب عدم التهاون في ذلك من خلال تعيين شبه سياسي من قبل وزير الخزانة أو رئيس الوزراء".

وأضاف "نحن بحاجة لشخص مستقل وأشد دراية بمصالح الشعب الأسترالي".

وتنتهي ولاية لو ومدتها سبع سنوات في منتصف سبتمبر المقبل. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز أمس الأربعاء، إنه يعتزم تقديم توصية بشأن المحافظ للحكومة "قريبا"، رافضا تحديد موعدا لكى يتفادى أي مناقشات استباقية.