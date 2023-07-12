بيت الزكاة والصدقات يوزع 4 أطنان من المواد الغذائية والملابس للأيتام والمسنين

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، توزيع ٤ أطنان من المواد الغذائية والملابس للأطفال الأيتام والمسنين اليوم، في إطار مبادرة «إطعام» التي يتبناها بيت الزكاة والصدقات المصري لإيصال المواد الغذائية الاساسية للمستحقين.

وأضاف «بَيْتُ الزُّكاةِ» في بيان له اليوم الخميس ، أن فريق قام بتوزيع شنط المواد الغذائية المتنوعة والتي تشمل كميات من الزيت والسكر والمكرونة والأرز للحالات المستحقة وفق قاعدة بيانات أهالينا المستحقين للزكاة والصدقات لضمان وصول المساعدات الغذائية والملابس للحالات الأولى بالرعاية لتهيئة حياة كريمة على مدار العام.

وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أن المساعدات التى قام بيت الزكاة بتوزيعها تضمنت حقائب ملابس صيفية جديدة تم توصيلها للأيتام والمسنين لإدخال البسمة والفرحة عليهم وذلك في إطار مبادرة «كتر من خيرك.. وفرّح غيرك» التى يستهدف بيت الزكاة من خلالها توصيل الملابس الجديدة للمستحقين في كل محافظات الجمهورية.

وأكد البيان أن برنامج «إطعام» مستمر طوال العام لتوزيع المواد الغذائية على المستحقين في كل المحافظات، وفقا لقوله تعالي: {ويطعمون الطعام عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا} [الإنسان: 8].