صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة إنقاذ لباكستان بـ3 مليارات دولار

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وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وذلك بعد أشهر من المحادثات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، الذي وافق على الحزمة الأربعاء ، إن هذه الخطوة تستهدف "دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني".

وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي ، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات خطيرة.

وتباطأ النمو وارتفع التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية ، مما زاد من احتمالية تخلف باكستان عن سداد التزاماتها الدولية.

ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.