حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، طمأنة الناخبين بأنه في حالة جيدة الجمعة مع عودته إلى مسار الحملة الانتخابية وسط ضغوط متزايدة من الديموقراطيين لدفعه إلى التنحي.

وقال بايدن البالغ 81 عاما لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيجان التي يجب عليه أن يفوز بها في نوفمبر ليهزم دونالد ترامب: «علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بايدن قد تلقى دعما الجمعة، من النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن، بعد أن أكد بأن بايدن يجب أن يكمل سباقه الرئاسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وقال كلايبورن الذي يلعب دورا بارزا في الكونغرس في برنامج على شبكة (إن.بي.سي): "أنا أؤيد ذلك تماماً. أمضي مع بايدن بصرف النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه".

ويحظى كلايبورن البالغ من العمر 83 عاما، بقدر كبير من الاحترام بين الأمريكيين السود الذين يعد دعمهم ضروريا لحملة بايدن الانتخابية في العام الجاري.

ويتقلد كلايبورن مناصب في الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما ولعب دورا رائدا في نجاح بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.