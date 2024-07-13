118 دولة تعلن دعمها للأونروا وتؤكد أهميتها للاستقرار الإقليمي

أفادت وكالة الأباء الفلسطينية "وفا"، الجمعة، بأن 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، أعلنت انضمامها لمبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا، والهادفة إلى دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «أونروا».

وتأتي هذه المبادرة دعما لـ«أونروا» في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي، بحسب وكالة وفا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا الذي تعقده الأمم المتحدة سنويا في مقرها بنيويورك.

وقال ممثل الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود حمود، إن 118 دولة انضمت إلى المبادرة حتى مساء الجمعة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من ممثلي دول أخرى أبدوا رغبة في الانضمام إلى المبادرة.

وأكد حمود الأهمية البالغة لدعم وكالة الأونروا خلال هذا الوقت العصيب، لأن الوكالة تعد شريان حياة للاجئي فلسطين في جميع مناطق عملها ولا توجد وكالة أو هيئة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة أو الوكالات الإنسانية قادرة على أداء المهام التي تؤديها الأونروا خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتوفير المعيشة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة.

من ناحيتها، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون على الأهمية البالغة لوكالة الأونروا التي تنقذ حياة المواطنين يوميا.

وأعربت عن شكرها لوزيري خارجية الأردن والكويت على عملهما في هذه المبادرة.