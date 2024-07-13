استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ما قال إنه تبرير المتحدث الرسمي باسم حركة فتح منير الجاجوب لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، إن الجاجوب تبنى رواية الاحتلال حول مزاعمه استهدافه قيادات فلسطينية في مجزرة المواصي، حيث اعتبرها صحيحة جازمة، ووجه اللوم للمقاومة وفق أخبار وصفها المكتب بأنها كاذبة وشائعات وروايات إسرائيلية، خلال ظهوره على قناة العربية.

وأضاف: «هذا السلوك مرفوض وخارج عن الصف الوطني الفلسطيني، وإنه من المعيب أن يصطف الجاجوب وهو يمثل تنظيمًا فلسطينيًا إلى جانب الاحتلال في روايته ضد تضحيات شعبنا الفلسطيني ومواصلة تبرير جريمة الاحتلال في مواصي خان يونس بتبنٍ كامل لأكاذيب الاحتلال».

ودعا المكتب، الجاجوب إلى التراجع الفوري عن التبرير لمجازر الاحتلال وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني على تضحياته العظيمة، وفق البيان.

وحث وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء رواية الاحتلال الكاذبة وتهميش من يتبناها ويروّج لها ومن يبرر جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وكان الجاجوب قد علق في مقابلة متلفزة، على ادعاء جيش الاحتلال استهداف القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في مواصي خان يونس.

وقال الجاجوب: «مواصي خان يونس هي أكبر كثافة سكانية والقصف الذي حدث اليوم لهذه المنطقة يعني أنه سوف يرتقي مئات الشهداء في أكثر منطقة فيها كثافة سكانية».

وأضاف: «نفترض أن محمد ضيف كان موجودًا في هذه المنطقة كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي أو أن فرضية صحيحة أو أن أحد قد أبلغ الجيش الاحتلال بذلك، هل ذلك يعطي الاحتلال لقتل وإراقة الدماء مئات الفلسطينيين من أجل شخص واحد حتى لو كانت هذه الرواية الإسرائيلية صحيحة».