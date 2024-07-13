تضمنت قائمة أفضل 100 كتاب للقرن الواحد والعشرين نشر في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، رواية للروائي الليبي العالمي هشام مطر.

ووضعت القائمة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لأفضل كتب منذ عام 2000، بناء على استطلاع لمئات الشخصيات الأدبية، مشيرة إلى أنها نشرتها بهدف إلهام الآخرين.

وضمت القائمة كتاب "العودة: آباء وأبناء والأرض الوسطى" لهشام مطر، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وكان مطر، قد حصل على بوليتزر عن فئة السيرة الذاتية، عن روايته هذه والتي يتحدث فيها عن والده الذي فقده في عملية اختطاف في القاهرة عام 1990.

وصدر هذا الكتاب في عام 2016، والتي تحدث فيها عن رحلة عودته إلى ليبيا في 2012، وبحثه عن حقيقة اختفاء والده.

وكان مطر في الـ 19 من عمره، عند اختطف والده ونقل إلى سجن في ليبيا، وحاول بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي خوض رحلة إلى بلده للبحث عن والده.

وفي عام 2018، أوصى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بقراءة كتاب "العودة"، وقال إنها "مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي".

وولد هشام مطر في نيويورك لأبوين ليبيين، وأمضى طفولته في طرابلس والقاهرة، وعاش معظم حياته في لندن، بحسب نسخة أرشيفية من موقعه الإلكتروني.

وصدرت روايته الأولى، "في بلد الرجال"، عام 2006 وقد اختيرتْ في القائمة القصيرة لكل من جائزة "مان بوكر" وجائزة "الجارديان للكتاب الأول" في بريطانيا، وجائزة "حلقة نقّاد الكتاب الوطني" في أمريكا، وقد نالت العديد من الجوائز الأدبية الدولية، من بينها جائزة كتّاب الكومونولث الخاصة بأوروبا وجنوب آسيا، وجائزة "أونداتجي" والجائزة الإيطالية بريميو فلايانو لأفضل رواية، وقد ترجمت إلى ثماني وعشرين لغة.

وفاز مطر بجائزة "جورج أورويل" للكتابة السياسية لعام 2024، عن روايته "أصدقائي" التي نشرت بالإنجليزية هذا العام.

وصدر عن دار الشروق، الترجمات العربية لرواياتي الأديب العالمي هشام مطار، في بلد الرجال واختفاء.

ويعيش هشام مطر في لندن ونيويورك، حيث يعمل أستاذاً مساعداً في كلية بارنارد، جامعة كولومبيا.