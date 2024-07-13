أفشة: عمرنا ما هننساك يا رفعت

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نعى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، صديقه الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، برسالة جديدة مؤثرة.

قال محمد مجدي أفشة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" عمرنا ما هننساك يا رفعت الله يرحمك في جنه الخلد يا حبيبي إن شاء الله".

وافت المنية أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بعد معاناة مع المرض عقب سقوطه الشهير في مباراة الاتحاد السكندري وتعرضه لسكتة قلبية وتعطل أجهزة حيوية بالجسم.

في سياق متصل قاد محمد مجدي أفشة النادي الأهلي لتحقيق فوز هام على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، سجل منها أفشة هدف الفوز على طريقته المعتادة القاضية ممكن.