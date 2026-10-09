نقيب الفلاحين يدعو التجار لمراعاة المواطنين وخفض الأسعار: اشتروا البصل بـ 5 جنيهات من المزارعين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن البصل الموجود حاليا في الأسواق هو من المحصول الذي تم تخزينه منذ شهر أبريل الماضي، مضيفا أن سحب الكميات من المخزون بشكل مستمر منذ ذلك الوقت من الطبيعي أن يؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار، لكن الارتفاع الحالي كبير.

وأضاف أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أن سعر البصل ارتفع بعد أن كان متدنيا ويبلغ 10 جنيهات ووصل إلى 30 جنيها، مرجعا السبب الأساسي وراء هذه الزيادة إلى فتح باب التصدير، وما صاحبه من إقبال على المنتجات المصرية من البصل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الأمر يتوقف أيضا على التجار، مشيرا إلى أنهم اشتروا البصل في الأساس من المزارعين بسعر 5 جنيهات للكيلو وخزنوه، وبالتالي لم يتحملوا تكاليف كبيرة سوى التخزين، مطالبا التجار بضرورة مراعاة المواطنين وخفض الأسعار.

واستكمل أن المزارع باع محصوله في أبريل الماضي، ولا يوجد محصول جديد في الأسواق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن البصل يبدأ في النزول إلى السوق من محصول "المجوف" في فبراير المقبل، ثم "الفتيلة" في أبريل المقبل.

ورأى أنه إذا لم يكن هناك تحرك من الحكومة تجاه التجار، فقد ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، مطالبا بأنه حال استمرار الارتفاعات أن تتخذ الحكومة قرارا فوريا بوقف التصدير لحين تحسن الأوضاع، خاصة أن كميات البصل المخزنة حاليا قليلة مقارنة بالسنوات السابقة.