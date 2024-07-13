ضبط عصابة بالجيزة تخصصت فى النصب على راغبى اقتناء القطع الأثرية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة القبض على عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى اقتناء القطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تكوين 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية" تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين راغبى إقتناء القطع الأثرية.

تم ضبطهم حال استقلالهم (سيارة ملاكى مُحددة ملك وقيادة أحدهم)، وعُثر بداخل السيارة على (6 قطع مختلفة الأحجام "يُشتبه فى أثريتها").

كما أرشد أحدهم عن (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بمسكنه، وأضاف بحيازته للسلاحين الناريين بقصد الاتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.