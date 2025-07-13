إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ حملات لإزالة حالات تعد بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركز ومدينة الزقازيق، مشيرا إلى تطبيق القانون على المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون؛ سواء تعد على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين