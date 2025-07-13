محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق الرياح الناصري وإنشاء مدرسة جديدة بالأخماس

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير طريق الرياح الناصري (الخطاطبة – كفر داوود) بطول 8.3 كيلومتر وبتكلفة 46 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، خلال جولة ميدانية موسعة أجراها اليوم الأحد بمركز ومدينة السادات؛ لمتابعة نسب التنفيذ في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة صفوت معوض رئيس المدينة، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير مشروع وحدة الرصف.

ووجه محافظ المنوفية، بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الطبقة السطحية للطريق؛ نظرا لأهميته كطريق حيوي يربط مدينة السادات بالمراكز المجاورة، ويُسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة التجارة والتنقل.

وتفقد المحافظ، قطعة أرض بمساحة 2100 متر مربع مخصصة لإنشاء مدرسة نجع أبو عيسى للتعليم الأساسي بقرية الأخماس غرب، والمقرر أن تضم 11 فصلاً دراسياً (أرضي + 4 أدوار).

وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لبدء التنفيذ تمهيداً لدخولها الخدمة، بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية وتحسين بيئة التعليم بالمنطقة.

وخلال جولته، استمع المحافظ، لعدد من شكاوى الأهالي بشأن تدني مستوى الخدمة بمستشفى الخطاطبة.

ووجه وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة عاجلة للنزول الميداني لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية، حفاظا على صحة المواطنين.

وكشف وكيل الوزارة، عن دعم المستشفى مؤخراً بعيادات تخصصية إضافية لتلبية احتياجات المرضى.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تواصل جهودها لدعم مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشددا على المتابعة اليومية للمشروعات التنموية، وتذليل العقبات لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة ضمن رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.