أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و33 ألفا و930 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و33 ألفا و930 فردا، من بينهم 1240 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11016 دبابة، منها 3 دبابات أمس السبت، و22 ألفا و983 مركبة قتالية مدرعة، و30243 نظام مدفعية، و1438 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1194 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و45 ألفا و511 طائرة مسيرة، و3491 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و54 ألفا و923 من المركبات وخزانات الوقود، و3929 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.