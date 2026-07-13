بارتون حكمًا لقمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة فرنسا وإسبانيا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويعاون بارتون في إدارة اللقاء كل من مواطنه دافيد موران كمساعد أول، والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي غلين نيبرغ مهام الحكم الرابع.

ويخوض بارتون ظهوره الرابع في مونديال 2026، بعدما أدار ثلاث مباريات خلال البطولة، استهلها بمواجهة تركيا وباراجواي في دور المجموعات، والتي شهدت طرد ميغيل ألميرون، ثم أدار لقاء اليابان والسويد، قبل أن يقود مواجهة سويسرا وكولومبيا في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وتُعد مباراة فرنسا وإسبانيا أول مواجهة يديرها الحكم السلفادوري في الدور نصف النهائي بكأس العالم، لتشكل محطة جديدة في مسيرته الدولية، بعدما سبق له الظهور في ثلاث مباريات خلال نسخة 2022، كان أبرزها مواجهة إنجلترا والسنغال في دور الـ16.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة فرنسا وإسبانيا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويعاون بارتون في إدارة اللقاء كل من مواطنه دافيد موران كمساعد أول، والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي غلين نيبرغ مهام الحكم الرابع.

ويخوض بارتون ظهوره الرابع في مونديال 2026، بعدما أدار ثلاث مباريات خلال البطولة، استهلها بمواجهة تركيا وباراجواي في دور المجموعات، والتي شهدت طرد ميغيل ألميرون، ثم أدار لقاء اليابان والسويد، قبل أن يقود مواجهة سويسرا وكولومبيا في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وتُعد مباراة فرنسا وإسبانيا أول مواجهة يديرها الحكم السلفادوري في الدور نصف النهائي بكأس العالم، لتشكل محطة جديدة في مسيرته الدولية، بعدما سبق له الظهور في ثلاث مباريات خلال نسخة 2022، كان أبرزها مواجهة إنجلترا والسنغال في دور الـ16.