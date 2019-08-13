برنامج تأهيلي لمدافع المصري

بدأ عبد الناصر دي ماريا المدافع الأيسر للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، برنامجًا تأهيليًا مساء اليوم، الثلاثاء، على هامش مران الفريق ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من خشونة في الركبة .

وكان اللاعب قد أصيب خلال مباراة الفريق الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالإسماعيلية أمام فريق نادى أف سي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف وتم تشخيصها بإحدى مراكز الأشعة التشخيصية ببورسعيد على كونها قطع في غضروف الركبة إلا أن مراجعة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق للتقرير وشكه في نتائجه دفعه إلى اصطحاب اللاعب لأحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الركبة بالقاهرة لتؤكد الفحوصات والأشعة التشخيصية إصابة اللاعب بخشونة في الركبة.

الإصابة استدعت خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي فقط بعيداً عن فكرة اللجوء لإجراء عملية جراحية.