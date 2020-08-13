عمليات مطروح: عدد الحضور ٥٥٠٢٤ ناخب بنسبة مشاركة ١٨,٣٪ في انتخابات الشيوخ

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قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس غرفة عمليات متابعة فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ،أن نسبة اجمالي حضور الناخبين 55024 نسبة الحضور 18.3.

حيث بلغ إجمالي الناخبين الحضور بمدينة مرسي مطروح عدد 20563 ناخب بنسبة 14.1%، وفي مدينة

النجيلة إجمالي الحضور عدد 1919 بنسبة مشاركة 16.8%

ومدينة سيوة حضور عدد 3926 ناخب بنسبة مشاركة 22.5% ،وجاء حضور مدينة الحمام عدد 10072 بنسبة مشاركة 19.2% .

ومدينةالعلمين حضور عدد 2341 نسبه مشاركة 35.5% ومدينة السلوم حضور عدد 2301 بنسبة مشاركة 21%

ومدينة براني حضور عدد 6497 بنسبة مشاركة 25%،ومدينةالضبعة عدد 7405 ناخب بنسبة مشاركة 25% .