حلمي النمنم: الشعب المصري بيشم ريحة الإخوان من بعيد

قال وزير الثقافة الأسبق، حلمي النمنم، إن هناك منظومة تشريعية وقانونية تستطيع كشف من يخالف توجهات الدولة المصرية، معقبًا: «لديك قوانين صارمة وتُطبق، واللي بيلعب هيبان ويتكشف».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن «الآليات في مجال الإعلام تستطيع أن تتبين أين يقف كل شخص»، منوهًا أن «الحياة السياسية لأهل الشر تتسم بالباطنية، أي إظهار عكس ما يخفون».

وتابع: «الشعب المصري يشم ريحة الإخوان من بعيد»، قائلًا إن أزمة الجماعة الآن مع المجتمع المصري، وليس كما حاولوا تصويرها قبل ذلك بأنها مع الحكومة.

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن المصريون لا يسامحون في الدم أبدًا، متابعًا: «الذي أُدين وسالت دماؤه هو الشعب المصري، والمصريون لم يسامحوا من نفذوا حريق القاهرة، ومن نفذوا حريق الإسكندرية في يوليو 1882».